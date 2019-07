Pia vom Ende: Blutsbiss, 2018, Mixed Media auf Leinwand Foto: Pia vom Ende

Eine Ausstellung, die schon vor ihrem eigentlichen Beginn ein Statement sendet - das haben sich zwei Studierende der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule in Halle gedacht. Um auf ihre diesjährige Jahresausstellung aufmerksam zu machen, haben sie drei Grundsätze formuliert: »Wir schützen die Freiheit und Unabhängigkeit von Kunst und Design. Wir stellen uns an die Seite derer, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Wir machen uns stark für ein plurales Miteinander und individuelle, eigensinnige Wege.« Diese Aussagen sind auf bunten Plakaten mittig und mit fetten Buchstaben gedruckt und wirken dadurch wie ein lautes Statement, dass den Betrachtenden daran erinnert, welch wertvolles Gut die Kunstfreiheit doch ist. Damit reiht sich die Jahresausstellung in die aktuelle Debatte um die unabhängige und freie Kunstszene ein - und positioniert sich darin klar, deutlich und bunt.

»Wir möchten uns gegen antidemokratische Tendenzen u...