Kann die Europäische Union im Streit um Irans Atomprogramm vermitteln? Zumindest die Außenminister des Staatenverbundes äußerten sich vor einem Treffen am Montag in Brüssel optimistisch, bei dem es unter anderem um die von Iran wieder hochgefahrene Urananreicherung gehen sollte. Zwar werde das Zeitfenster für die Rettung des Atomabkommens von 2015 kleiner, aber »es ist noch nicht tot«, sagte etwa Jeremy Hunt. Der britische Außenminister kritisierte dazu das Verhalten Teherans als »in hohem Maße destabilisierend«, bekräftigte aber das Bestreben der britischen Regierung, die Spannungen verringern zu wollen. Hunt hatte bereits am Freitag gesagt, Großbritannien sei bereit, den im britischen Gibraltar festgesetzten iranischen Öltanker »Grace 1« freizugeben, wenn Iran garantiere, dass das Schiff nicht nach Syrien fahre.

Auch der französische Außenminister Jean-Yves le Drian gab an, dass sich Frankreich gemeinsam mit Deutschland, Großbritannie...