Linkspartei fordert härteren Umgang mit Nazis in der Armee / Jelpke: »Sie müssen hochkant aus der Truppe fliegen«

Bundesanwaltschaft ließ Wohnungen von Neonazis in mehreren Bundesländern durchsuchen / Gruppe soll Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen haben

Über die Absichten der Besitzer der Waffen könne bislang nur spekuliert werden, sagte der Polizeipräfekt von Turin, Giuseppe De Matteis. »Bislang gibt es für uns keinen Anlass, von staatsgefährdenden Vorhaben auszugehen«, fügte ein Anti-Terror-Experte der Polizei hinzu. Die italienischen Sicherheitskräfte waren in den vergangenen Wochen mehrfach gegen Rechte in der Umgebung von Turin vorgegangen. AFP/nd

Die Rakete stammt nach Polizeiangaben aus Beständen der Armee Katars. Drei Männer, ein Schweizer und zwei Italiener seien am Flughafen von Forli in der Nähe von Bologna wegen des Verdachts festgenommen worden, die Rakete verkaufen zu wollen.

Rom. Die italienische Polizei hat bei Durchsuchungen bei Neonazis ein regelrechtes Waffenarsenal entdeckt. Bei Razzien in mehreren Städten im Norden des Landes seien die Beamten unter anderem auf rund 20 hoch entwickelte Gewehre mit reichlich Munition, Raketenwerfer und eine Lenkrakete für den Luftkampf gestoßen, erklärten die Behörden. Der Einsatz richtete sich demnach gegen extrem rechte Italiener, die verdächtigt werden, in der Ostukraine auf der Seite pro-russischer Rebellen gekämpft zu haben.

Polizisten stehen hinter einer Rakete, die in einem Flughafenhangar beschlagnahmt wurde. Die italienische Polizei hat eine größere Menge illegaler Kriegswaffen, darunter eine funktionsfähige moderne Rakete, beschlagnahmt und drei Verdächtige festgenommen, unter ihnen ein Neonazi.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

EU-Außenminister streiten in Brüssel über Verteilung von aus Seenot Geretteten

LINKE-Politikerin Dagdelen: »Die Rüstungsexporte in das autoritäre Regime Türkei müssen gestoppt werden«

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!