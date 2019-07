Künftig soll für gesetzlich Versicherte immer der gleiche Preis für verschreibungspflichtige Arzneimittel gelten - egal ob von der Versandapotheke oder der Apotheke um die Ecke. Verankert ist das in einem Gesetzentwurf zur »Stärkung der Vor-Ort-Apotheken«, den Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett beschließen lassen will.

Der Minister reagiert damit auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von 2016, das es Onlineapotheken aus dem EU-Ausland erlaubt, deutschen Kunden Rabatte einzuräumen. Für die hiesige Apotheken-Lobby ist es schon lange ein Ärgernis, dass gut organisierte und online extrem präsente Versandapotheken aus dem benachbarten Ausland, insbesondere DocMorris aus den Niederlanden, ihnen vermeintlich ins Geschäft pfuschen, massenhaft die Rezepte von chronisch Kranken abgreifen und diese beliefern.

Online- und Vor-Ort-Apotheken liefern sich Schlacht um Rabatte

Das gelan...