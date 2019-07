Was soll das sein

Das Sommerloch kostet in Berlin derzeit 365 Euro. Für diesen Preis sollen in der Hauptstadt irgendwann Jahreskarten für Bus und Bahn zu haben sein. Verkündet Michael Müller, seines Zeichens Regierender Bürgermeister und laut aktueller Umfrage unbeliebtester Landesregierungschef der Republik. Dass der SPD-Politiker mit der Ankündigung bei der Wählerschaft übermäßig wird punkten können, davon ist eher nicht auszugehen. Denn offenbar hatte Müller mit wirklich niemandem darüber gesprochen, wie und warum man zu diesem Ziel kommen sollte. Die Reaktionen auf allen Seiten sind verwundert bis vergrätzt. Und jeden Tag meldet sich noch jemand weiteres zu Wort, obwohl schon lange zum Thema alles gesagt zu sein scheint. Für Müller bleibt nur zu hoffen, dass möglichst alle Berliner gerade weg sind. Denn ob es den Euro überhaupt noch gibt, wenn so ein Ticket eingeführt wird, dazu wagt niemand eine Prognose. nic