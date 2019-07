Smartphones und iPads sind vor allem für jüngere Menschen Statussymbol und ständiger Begleiter. Zu Hause auf dem Bett sitzend, im Bus oder am Schreibtisch - zu oft ist der Kopf leicht nach unten geneigt, der Blick fest auf den winzigen Bildschirm fokussiert. Letzteres kann eine Myopie, zu Deutsch: Kurzsichtigkeit, auslösen und ist inzwischen vor allem in Asien weit verbreitet unter Kindern und Jugendlichen.

Die Sitzhaltung, die viele aufgrund des ständigen Gebrauchs von sogenannten Handheld-Geräten einnehmen, beeinflusst inzwischen aber auch unser Skelett. So entdeckten Forscher der Universität der Sunshine Coast in Queensland bei der Untersuchung von 218 Röntgenaufnahmen von Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren knöcherne Fortsätze am Hinterkopf. Sie waren auf 41 Prozent der Bilder zu erkennen und 10 bis 30 Millimeter groß. Die Studie dazu veröffentlichten die Forscher David Shahar und Mark Sayers bereits 2016 im Fachmagazin »Journal ...