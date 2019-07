Er gehörte zur Generation der Aktivisten der ersten Stunde: Alfred B. Neumann, in der DDR 1960 bis 1968 Vorsitzender des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport und 1968 bis 1990 im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten tätig. Er war einer jener, die in Faschismus und Krieg ihre Jugend ließen und durch die in jungen Jahren gemachte Erfahrung mit Millionen Toten und Ermordeten vom Willen beseelt waren, eine neue, friedliebende, sozial gerechte, ausbeutungsfreie Gesellschaft aufzubauen. Alfred B. Neumann nannte sich und seine Generation ein wenig schelmisch die »Nullserie«. »Learning by doing« hieß die Devise, wenn auch auf das theoretische Wissen der aus Konzentrationslagern, Untergrund und Emigration zurückkehrenden Antifaschisten sowie auf die Erfahrungen der »sowjetischen Freunde« zurückgegriffen werde...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.