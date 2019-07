Wie sollen wir leben in einer Welt, die im Wesentlichen durch Technik und Industrie dominiert wird? Ist es bei all dem Konsum- und Profitdenken überhaupt möglich, zu einer eigenständigen, unverfälschten Identität zu gelangen? Oder sind wir mittlerweile nur noch die ökonomischen Zahnräder seelenfremder Staatsgebilde, die wir selbst nicht mehr begreifen können?

Unentwegt kreist der ungarische Kulturphilosoph Georg Lukács in seinen Frühschriften um die großen Fragestellungen des menschlichen Seins und legt die Finger dabei in die Wunden sowohl seiner als auch unserer heutigen Zeit. Für den jungen Lukács ist die Frage nach der richtigen Lebensweise zum Problem geworden. Der explosive Wissenszuwachs, die Hektik fortschrittlicher Großstadtgesellschaften und die tosende Vielstimmigkeit grundverschiedener Denkrichtungen haben eine Realität erschaffen, die den Einzelnen zu ersticken droht. Dort, wo der Mensch sich einst in echten Gemeinschaften ...