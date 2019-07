Was soll das sein

Martin Schirdewan (DIE LINKE) und die französische Politikerin Manon Aubry (La France Insoumise) Foto: guengl.eu

Brüssel. Die Linksfraktion im Europaparlament wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Darauf verständigten sich die Abgeordneten am Mittwochabend. Martin Schirdewan (DIE LINKE.) und die französische Politikerin Manon Aubry (La France Insoumise) werden die Fraktion in der ersten Hälfte der fünfjährigen Legislaturperiode leiten. Die Politikwissenschaftlerin Aubry, die mit 29 Jahren die jüngste Fraktionsvorsitzende in der Geschichte des EU-Parlaments ist, war u.a. für die Hilfsorganisation Médecins du Monde tätig. Der 44-jährige Schirdewan ist seit November 2017 Europaabgeordneter. Er ist Sprecher der fünf LINKE-Abgeordneten im Europaparlament.

Die linke GUE/NGL ist mit 41 Abgeordneten die kleinste Fraktion im neuen EU-Parlament. Ihre Abgeordneten vertreten 19 Parteien, die teils unterschiedliche Positionen zur EU und zur europäischen Integration vertreten. sat