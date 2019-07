Bergbau im All

Ein halbes Jahrhundert nach der ersten Landung von Menschen auf dem Mond ist die kommerzielle Nutzung des Weltraums in vollem Gange. Rund 2000 Satelliten kreisen bereits um die Erde - sie leiten unsere »Navis«, dienen der Bundeswehr oder vernetzen das Internet. Private Konzerne wie Space X wollen Abertausende weitere Satelliten in den Himmel schießen. Die Kosten für einen Raumflug sinken inzwischen rasant, und die ersten Touristen haben schon einen Trip zum Mond gebucht. Von dem sich abzeichnenden Raumfahrtboom profitieren längst auch deutsche Firmen wie Airbus oder die eher im Geheimen wirkende Technologiegruppe OHB in Bremen. Doch die deutsche Industrie hat noch Tiefschürfenderes im Sinne: Weltraumbergbau.

Kometen, Asteroiden und Meteoroiden sind reich an Edelmetallen und Seltenen Erden. Schätzungsweise 700 000 kleinere und größere solcher Planeten kreisen allein um unsere Sonne, etwa 17 000 davon in Erdnähe. Sie könnten bereits mit den heutigen technischen Mitteln angeflogen werden. Die Himmelskörper bergen kostbare Rohstoffe wie Fluor, Platin oder Wolfram. Diese sind auf der Erde knapp. Ferner erwarten Wissenschaftler, dass die Konzentration von Metallen auf erreichbaren Asteroiden bis zu tausendfach höher ist als auf der Erde. Und sie hoffen sogar, im All bislang unbekannte Elemente zu finden.

Solche Möglichkeiten wecken Begehrlichkeiten. »Weltraumbergbau könnte einen erheblichen Beitrag zur Rohstoffversorgung leisten«, wirbt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in einem neuen Positionspapier. Bereits auf seinem 6. Rohstoffkongress im vorigen Jahr hatte sich der BDI mit dem Weltraumbergbau befasst, damals noch hinter verschlossenen Türen. Die steigende Nachfrage nach Rohstoffen für Zukunftstechnologien erfordere »einen zügigen Paradigmenwechsel«, machte BDI-Präsident Dieter Kempf Druck. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen sei »zu einer zentralen Herausforderung« für das Industrieland Deutschland geworden. Förderländer und Minen könnten sich mittlerweile ihre Kunden aussuchen und nicht umgekehrt! Die Regierung solle daher Weltraum- und Tiefseebergbau durch Pilotprojekte gezielt fördern. Wirtschaftspolitisch wurden in Deutschland damit erste Pflöcke eingeschlagen.

Tatsächlich wird das Themenfeld wirtschaftspolitisch bislang nur von wenigen Spezialisten beackert. Nicht einmal die Experten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) haben sich bislang mit dem Weltraumbergbau ausführlich befasst. Einen Schritt weiter ist man in - Peking. Wissenschaftler des Nationalen Weltraumzentrums und der Akademie der Wissenschaften arbeiten daran, einen Asteroiden im All einzufangen und sicher auf die Erde zu transportieren, um ihn hier zu erforschen. Viele Asteroiden haben nur einen Durchmesser von wenigen Metern und verglühen normalerweise beim Eintritt in die Erdatmosphäre.

Anders als in der Tiefsee sind im All die technischen Hürden und die Kosten heute noch zu hoch für handfeste Projekte. Immerhin planen die amerikanischen und europäischen Weltraumbehörden NASA und ESA bald Forschungssonden zur Erkundung von Rohstoffen auszusenden. Die ersten sollen ab 2020 auf Asteroiden landen. Hier sieht der BDI Chancen für deutsche Firmen: Sie verfügten über »herausragende Expertise in der Weltraumrobotik sowie bei Transportsystemen im Weltraum«, deutsche Hersteller von Bergbaumaschinen »zählen zu den innovativsten der Branche«. Den Weltraummarkt schätzt der Verband derzeit auf rund 260 Milliarden Dollar, bis 2040 könnte er bis auf 2700 Milliarden wachsen.

Mit Blick auf das All fordert die Industrie-Lobby daher einen Rechtsrahmen für den Weltraumbergbau. Die Bundesregierung hat angekündigt, 2020 einen Entwurf für ein Gesetz vorzulegen. Allerdings ist über den Wolken die rechtliche Freiheit schon heute nicht grenzenlos: Die Vereinten Nationen haben mit fünf Weltraumverträgen seit 1967, darunter ein sogenannter Mondvertrag, verbindliches Völkerrecht geschrieben. Danach sind die Staaten frei, den Weltraum zu nutzen, aber es besteht ein »Aneignungsverbot«.

Bergbau im All, von einem einzelnen Staat auf eigene Rechnung und ohne Absprache betrieben, würde daher gegen das Völkerrecht verstoßen, ist Bernhard Schmidt-Tedd vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln überzeugt. Der Jurist ist für UN-Angelegenheiten zuständig. »Die deutsche Position ist wie die vieler Staaten: Kein nationaler Alleingang!«, sagt Schmidt-Tedd. Wie von allen nach klaren, nachhaltigen Regeln genutzt werden. Staaten, die keine eigene Raumflotte unterhalten, würden dann dennoch ein finanzielles Stück vom Rohstoffkuchen abbekommen.

Dagegen startete ausgerechnet das kleine Luxemburg einen Alleingang. Das Großherzogtum hat eine lange Bergbautradition und verabschiedete ein Weltraumgesetz. Im September 2018 gründete es obendrein eine eigene Weltraumagentur. Steuerliche Begünstigungen sollen internationale Technologiefirmen anlocken. Das Weltraumgesetz bietet ihnen außerdem rechtliche Sicherheit. Zuvor hatte 2015 die Mondfahrer-Nation USA eine ähnliche Regelung verabschiedet: Wer auf Asteroiden Rohstoffe abbaut, soll demnach auch die vollen Besitzrechte daran innehaben. So lag es in gewisser Weise nahe, dass sich EU-Mitglied Luxemburg im Mai mit den Vereinigten Staaten verbündete. Beide Länder vereinbarten eine weitreichende Zusammenarbeit bei der kommerziellen Nutzung des Alls. US-Handelsminister Wilbur Ross erklärte: »Dies ist der Beginn einer außerordentlichen Beziehung.«