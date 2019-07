18. Juli 1989: Habe lange mit Schwiegerpapa telefoniert. Er erzählte mir von seinem Ausflug mit Kumpels zum Rennen auf dem Sachsenring. Das Team der SG Wismut Aue hat bei den Motorrädern einen Sieg eingefahren. Was die Kumpel des erzgebirgischen Uranbergbaus freute. Ich habe auch schon mal mit Rudi das Spektakel besucht. Ohrenbetäubender Lärm und beschwipst machender Benzingeruch. War trotzdem toll. Der Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal ist eine der ältesten Rennstrecken Deutschlands, eröffnet am Himmelfahrtstag 1927. Ich berichtete meinerseits Rudi vom Olympischen Tag der Leichtathleten in Berlin. Kugelstoßer Ulf Timmermann war wieder Klasse. Die Jamaikanerin Merlene Ottey hat im Sprint unsere Katrin Krabbe abgehängt, dafür siegte Grit Breuer über Grace Jackson, auch aus Jamaika.

22. Juli: Es ist wieder Zeit der »Ernteschlachten«. »ND« vermeldet: »Die Ernte läuft in vielen Genossenschaften wie am Fließband ab.« Gelobt wi...