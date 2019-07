Ein anspruchsvolles, großes Projekt hat die Bundesregierung gestartet mit ihrer Agentur zum Fördern sogenannter Sprunginnovationen: Das sind Erfindungen, Neuerungen, die bestehende Technik in möglicherweise revolutionärer Dimension ablösen könnten. Ein zu großes Projekt, um die Leitung des Ganzen jemandem aus der politischen Ebene anzuvertrauen. Ein Agenturboss musste her, der inmitten sich ständig weiter entwickelnder Technologien groß geworden ist, den neue, auch ungewöhnliche Ideen nicht schrecken und der gern Neues in Angriff nimmt. Kein Bedenkenträger, ein Macher war gefragt. Die Große Koalition...

