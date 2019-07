Gehbehindert im achten Stock? Venedig geht nicht ohne Treppensteigen. Foto: imago/Westend61

Warum denke ich beim Treppensteigen zu meiner Wohnung hinter dem Fondamente Nove jedes Mal an den Film »Barfuß im Park«, den Gene Saks 1967 mit Robert Redford und Jane Fonda drehte? Weil das lustigste daran die Atemlosigkeit war, mit der hier alle jedes Mal in der kleinen New Yorker Dachwohnung ankamen, die das jung verheiratete Ehepaar gemietet hatte. Einige standen kurz vor dem Kollaps.

Die erstaunliche Nachricht: In Venedig geht es ebenso hoch wie in New York, nämlich 115 Stufen! Das ist tatsächlich turmhoch, in der achten Etage, dem Dach eines Palazzos. Acht Etagen bedeutet hier: zwei extra hohe Palazzo-Etagen, die durch meinen Eingang, der wohl eher ein Hintereingang ist, gar nicht zu erreichen sind und weitere sogenannte halbe Etagen. Die wirkt ein bisschen deklassierend, aber da der Dachstuhl offen ist, stoße ich mir nicht den Kopf.

Man sagt, der Fernblick über die Lagune bis nach Burano und Torcello entschädigt für da...