Zappelnde Exponate in Vitrinen aus Licht: Szene aus »Tick Cell Play« Foto: Matthias Leitzke

Die Movimentos-Festwochen reduzieren sich auf den Tanz als eine der Quellen allen Theaters. Eingeladen worden sind fünf internationale Ensembles. Wie eine Fata Morgana wirkt die neue Spielstätte der Festwochen: Sachlich und funktional ist der langgestreckte Neubau, der in wenigen Monaten errichtet wurde, weil der angestammte Aufführungsort, das Kraftwerk eines Automobil-Konzerns, seiner ursprünglichen Aufgabe zugeführt werden musste. Was bislang genutzt wurde und durchaus seinen Reiz hatte, ist nun ersetzt durch einen Zweckbau, eigens errichtet als Gastspielhaus für den Tanz - das »Hafen 1« genannte Theater. Der Innenraum zitiert das technische Ambiente seines Vorgängers: dunkle Wände, Treppenarchitektur, Metallstreben, unter hängenden Neonröhren sichtbare Leitungen, silbrig ummantelte Rohre. Auch der Saal mit seinen 810 Sitzen erinnert an das Kraftwerk.

Eröffnet hat die Tanzreihe die São Paulo Dance Company. Gegründet wurde sie 2008 v...