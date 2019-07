In der Pride-Week werden allerorts Regenbogenfahnen gehisst. Foto: imago images

Wer in dieser Woche durch Berlins Straßen läuft, dem dürften vor allem die vielen Regenbogenfahnen auffallen, die vielerorts in der Stadt gehisst werden. Anlässlich der Pride-Week, die in dieser Woche in der Hauptstadt stattfindet und die mit der Parade zum Christopher Street Day (CSD) am Samstag ihren Höhepunkt findet, ist das Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung zumindest für eine Woche fester Bestandteil des Stadtbildes.

Auch die Politik will damit ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen: Antidiskriminierungssenator Dirk Behrendt (Grüne) hisste am Montag vor der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz in Schöneberg feierlich die Regenbogenfahne und wünschte allen Berliner*innen eine schöne Pride-Week. Gleichzeitig kündigte er einen Maßnahmenplan zur geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt an, der ab dieser Woche umgesetzt werden soll.

Alle in Berlin lebenden Menschen, unabhängig von ihrer s...