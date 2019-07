Ein umweltfreundlicher Urlaub: Bei der Suche hilft der CO2-Rechner des Umweltbundesamtes, um sich darüber zu informieren. Foto: imago images/McPHOTO/Kerpa

Mit der Diskussion über eine CO2-Steuer, die die Flugpreise erhöhen würde, ist das Thema Flugreisen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt in den Blickpunkt gerückt. Ist es besser, der Umwelt zuliebe auf Fernreisen zu verzichten – oder gar zu Hause zu bleiben? Wie sind Fernweh und Umweltschutz zu vereinbaren? Das wird im nd-ratgeber erläutert.

Soziales: Informationen der Kranken verbessern - Wie Patientenbriefe helfen können. Arztbriefe kennt jeder, und kaum einer versteht sie. Patientenbriefe sind eine Neuheit, und sie sollen das ändern. Ein Unternehmen aus Dresden hat verständliche Entlassungsbriefe für Klinikpatienten entwickelt und die Wirkung untersuchen lassen. Die neuen Patientenbriefe sind Schreiben für die Patienten, in denen steht, was sie haben, was untersucht wurde, welche Medikamente sie nehmen sollen, was diese bewirken und was sie tun können, damit es ihnen besser geht. Und das alles in einer Sprache, die sie verstehen. Die Einzelheiten können im nd-ratgeber nachgelesen werden.

Arbeit: Rund um die Umschulung – Wann ist eine Umschulung sinnvoll? Vom Maurer zum Bürokaufmann, vom Lagerarbeiter zum Altenpfleger: Wer beruflich noch einmal neu anfangen will oder muss, kann eine Umschulung machen. Doch was genau ist das eigentlich? Die Maßnahme ist grundsätzlich für Personen gedacht, die bereits einen Abschluss haben und sich umorientieren möchten oder müssen. Geringqualifizierte, die noch keinen Berufsabschluss besitzen, können sich allerdings über solche Angebote ebenfalls weiterbilden, um bessere Chancen auf einen Job zu haben. Das Problem wird ausführlich im nd-ratgeber dargelegt.

Wohnen: Sicherheit in der Wohnung – Was einen guten Tresor ausmacht. Ein guter Tresor lässt Einbrecher schneller aufgeben, denn ein Aufbrechen ist sehr zeitaufwendig. Worauf sollte man beim Kauf achten? Ein Tresor zu Hause komme für Wertsachen in Frage, die öfter gebraucht werden, sagt Harald Schmidt von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes in Stuttgart. Besonders wichtige Dokumente, wertvolle Sammlungen, Gold oder Schmuck, der nur selten getragen wird, sind aber noch sicherer in einem Bankschließfach aufgehoben. Mehr dazu ist wie immer im nd-ratgeber nachzulesen.

Grund und Haus: Tipps für Immobilienbesitzer - Bei Umbau des Eigenheims die Versicherungen im Blick behalten. Wer sein Eigenheim modernisieren oder umbauen will, hat alle Hände voll zu tun. Da geraten die Hausrat- und die Wohngebäudeversicherung schon mal in Vergessenheit. Weil aber von Bauarbeiten Gefahren ausgehen und Modernisierungen den Wert des Objekts erhöhen, sollte der Versicherer mit im Boot sein. Worauf also sollten Immobilienbesitzer achten? Ein Versicherungsexperte informiert dazu im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Tipps für die Einkommensteuererklärung - Steuern sparen mit dem Handwerker. Die Nebenkostenabrechnung, der frische Anstrich durch den Maler, die Wartung der Heizung oder die Pflege des Gartens – wer hier konzentriert vorgeht, der kann Steuern sparen. Die Stichworte sind haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Da können schnell einige hundert Euro Steuerersparnis zusammenkommen. Unser Steuerexperte gibt Tipps, wie bei Handwerkerleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen Steuern gespart werden können. Ausführlich nachzulesen im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Geldsammelstellen - Überweisungen ganz ohne Konto. Die Finanzaufsicht warnt vor illegalen Geldsammelstellen, die Geld ins Ausland transferieren. Es geht um Milliarden: Geldtransfers nach Bulgarien, Syrien oder Thailand sind ein Riesengeschäft für Finanzdienstleister und Kriminelle. Verbraucher in Deutschland können sich schützen. Unser Finanzexperte klärt auf, wie immer im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: E-Scooter, E-Tretroller, E-Roller, Pedelec, E-Bike – Ein elektrisches (Miss-)Vergnügen? Auf deutschen Straßen hat sich mit der elektrischen Mobilität ein deutlicher Wandel vollzogen. Spätestens mit dem Einzug der E-Scooter (auch E-Tretroller genannt) ist die Debatte über die Sicherheit auf den Straßen neu entflammt. Mehr dazu ist im nd-ratgeber nachzulesen.