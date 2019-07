Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Foto: dpa/Christoph Schmidt

Zittau. Im sächsischen Zittau hat es vor dem Haus der LINKEN-Politikerin Ramona Gehring eine Sprengstoffexplosion gegeben. Durch den in der Nacht zum Mittwoch gezündeten Sprengstoff gingen mehrere Scheiben eines Mehrfamilienhauses zu Bruch, zudem entstand erheblicher Sachschaden, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Die LKA-Sonderkommission zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, die Soko Rex, ermittelt gemeinsam mit dem Staatsschutz. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

»Ich bin zutiefst über den Anschlag erschüttert. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass kein Mensch verletzt wurde«, zitierte das Online-Nachrichtenportal »Tag 24« die 55-Jährige. Sie lasse sich dadurch aber nicht einschüchtern und werde weiterhin für Mitmenschlichkeit und eine tolerante Gesellschaft eintreten. Gehring ist Stadträtin, gehört dem neuen Kommunalparlament aber nicht mehr an.

Auch die Landesvorsitzende der LINKEN, Antje Feiks, zeigte sich in einer Erklärung geschockt: »Sollte sich herausstellen, dass es sich um einen von Rechts motivierten Anschlag handelt, so reiht sich dieser leider in eine Reihe weiterer Fälle von Bedrohungen und Gewalt ein.« Agenturen/nd