Riesenstau - Lkw an Lkw zwischen Rosenheim und Brenner - infolge von Feiertagen in Italien und Österreich. Foto: imago/Roland Mühlanger

Schon wieder diese Österreicher, das mag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) durch den Kopf gehen. Erst haben sie mit ihrer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof die deutsche Pkw-Maut zu Fall gebracht, und jetzt vermiesen sie mittels Fahrverboten den Deutschen auch noch den Urlaub. Bei einem Treffen mit Österreichs Verkehrsminister Andreas Reichhardt (FPÖ) und dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) an diesem Donnerstag in Berlin geht es um diese Frage.

Der Hintergrund: Der Nord-Süd-Verkehr durch die Alpen ist auf wenige Magistralen begrenzt. Am beliebtesten ist die von Bayern über die Inntalautobahn im österreichischen Bundesland Tirol und die Brennerautobahn nach Italien. Die Route kann den stark gewachsenen Güterverkehr längst nicht mehr bewältigen. Staus sind an der Tagesordnung, weshalb viele Fahrzeuge auf Landstraßen ausweichen, was in den Ortschaften für massive Probleme sorgt. In Österreich reagiert man...