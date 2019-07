Auch die Zufriedenheit von Heimbewohnern soll geprüft werden. Foto: imago images

Mehr als 39 000 Menschen in Berlin leben wegen einer Krankheit, ihres Alters oder einer Behinderung in einer Pflegeeinrichtung. 593 gibt es davon in der Hauptstadt, diese werden regelmäßig vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) überprüft. »In der Vergangenheit wurde bemängelt, dass zu wenige unangemeldete Kontrollen stattfinden. Deswegen haben wir diese im Gegensatz zum Vorjahr fast verdoppelt«, so LAGeSo-Präsident Franz Allert am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichts 2018 seiner Behörde. Das Ergebnis: Bei 400 Prüfungen wurden im vergangenen Jahr in 23 Einrichtungen insgesamt 37 Mängel festgestellt - weit weniger als im Vorjahr, wo es noch 66 Verstöße in 42 Einrichtungen gab.

Das könnte allerdings auch daran liegen, dass im vergangenen Jahr mehr als Hundert Einrichtungen weniger kontrolliert wurden als im Jahr zuvor. Das sei vor allem auf die vermehrten unangemeldeten Kontrollen zurückzuführen, die weitaus pe...