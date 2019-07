Die Segnungen der Hijras sind in Indien begehrt. Foto: Alamy/bodam

Während das dritte Geschlecht in der deutschen Öffentlichkeit gerade erst Präsenz erlangt, ist es in Indien bereits seit langer Zeit sichtbarer Bestandteil der Gesellschaft. Hijras nennen sich die Menschen in Indien, die meist als Jungen zur Welt gekommen sind und sich im Laufe ihres Lebens dafür entschieden haben, als Frauen zu leben. Ein Gefühl, nicht ganz Frau zu sein, bleibt jedoch bestehen. Die Hijras bewegen sich in ihrer eigenen Gesellschaft, die geprägt ist von einer außergewöhnlichen Vermischung verschiedener Rituale, Strukturen und Gesetze. Hijrasein bedeutet Gemeinschaft sowie das Verinnerlichen und Leben einer vielfältigen Kultur.

In Indien wird Hijras eine widersprüchliche Existenz eingeräumt. Wenn sie ungefragt auf Hochzeiten und Feierlichkeiten zur Geburt von Kindern erscheinen, weist man sie nicht ab, weil ihr Tanz und Gesang Segen und Fruchtbarkeit für die Familien versprechen. Doch außerhalb dieser Begegnungen se...