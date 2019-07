Der nette Georg Friedrich Prinz von Preußen Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Manchmal reicht’s halt. Brandenburg und das Haus Hohenzollern werden ihre Streitigkeiten über die adeligen Begehrlichkeiten gegenüber dem Land vor Gericht klären lassen. Wie Finanzminister Christian Görke (LINKE) bereits am Vorabend angekündigt hatte, werde man ein seit 2014 ruhendes Gerichtsverfahren gegen die Familie fortsetzen. Wie Ministeriumssprecherin Ines Mattern dem »nd« am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte, habe man einen entsprechenden Antrag am Verwaltungsgericht Potsdam gestellt.

Die Hohenzollern verlangen vom Bund und den Ländern Brandenburg und Berlin die Herausgabe von Kunstschätzen, Kulturgütern und Immobilien sowie Entschädigungszahlungen. Vom Land Brandenburg fordern die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers, des 1918 abgedankten Wilhelm II., 1,2 Millionen Euro, die ...