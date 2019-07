Herbert Hainer soll bei Bayern München auf Uli Hoeneß folgen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Was Uli Hoeneß plant, weiß anscheinend niemand so genau. »Ich weiß nicht, ob es eine Tatsache ist, und ich möchte es auch nicht kommentieren, weil es ist eine exklusive Angelegenheit von Uli«, sagte Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erstaunlich unbeteiligt, »er wird sich seine Zukunft reiflich überlegt haben und wird es dann, wenn ich es richtig gelesen habe, am 29. August verkünden.«

Gelesen haben wohl alle, die sich für Fußball interessieren, dass sich der 67-jährige Hoeneß auf der Mitgliederversammlung im November nicht zur Wiederwahl als Präsident stellen und den Aufsichtsratsvorsitz abgeben wil...