Wer guckt hier wen an? Dieser Bartgeier sitzt in seiner Anlage im Berliner Zoo. Foto: dpa/Monika Skolimowsk

Mit Erinnerungsfotos der Zoobesucher und klassischem Konzert feiert der Berliner Zoo, der »artenreichste Zoo der Welt«, am 1. August sein 175. Gründungsjubiläum. Er kann damit auch als ältester Zoo Deutschlands gelten. Doch die Geschichte der Zurschaustellung von Tieren begann bereits im 13. Jahrhundert am sizilianischen Hof des römisch-deutschen Kaisers Friedrich II. In dieser Zeit dienten sie als Prestigeobjekte der Herrschenden, wo diese »exotische« Tiere ausstellten, die sie von Kreuz- und anderen Kriegszügen mitgebracht hatten.

Das Verständnis vom Zoo als Luxusvergnügung veränderte sich infolge der Französischen Revolution. 1789 wurde die bedeutendste Menagerie ihrer Zeit im Schlosspark von Versailles aufgelöst und in eine öffentliche Menagerie im Pariser »Jardin des Plantes« überführt. Diese sollte als Modell für eine Vielzahl weiterer Zoogründungen in ganz Europa dienen.

Der erste »Bürgerzoo« wurde 1828 in London begrü...