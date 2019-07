Was soll das sein

Markus Söder (CSU) Foto: dpa/Peter Kneffel

Berlin. CSU-Chef Markus Söder sieht die AfD auf dem Weg zur Neonazipartei. »Ich bin der festen Überzeugung: Die AfD ist auf dem Weg zu einer neuen NPD«, erklärte der bayerische Ministerpräsident in der »Welt am Sonntag«. Den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke hält Söder für »radikaler als manchen ehemaligen NPD-Vorsitzenden«. Wer diese Partei wähle, müsse wissen: »AfD bedeutet am Ende ein anderes Land und ein anderes politisches System. Da sollte sich jeder fragen, ob er sich mit diesen Leuten einlassen will.« dpa/nd

