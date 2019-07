In Berlin ist am Samstag zum Auftakt des Christopher Street Day an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. An der Gedenkfeier und Kranzniederlegung an dem Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Tiergarten nahmen unter anderem Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und der Vorsitzende der Berliner FDP-Fraktion, Sebastion Czaja, teil. ...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.