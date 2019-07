Hannover mit Waldemar Anton (r.) wehrte sich, aber Daniel Didavi (M.) brachte Stuttgart mit seinem Treffer zum 2:0 auf die Siegerstraße. Foto: imago images/Bernd Feil

Stuttgart zeigte beim 2:1 am ersten Spieltag gegen Hannover 96, dass es nur ein Ziel geben kann - den Wiederaufstieg. Neben dem VfB gibt es noch drei weitere Schwergewichte.

Von Christoph Ruf, Stuttgart

Am Freitag war es Hannovers Trainer Mirko Slomka, der den Satz sagte, der vielen Fußballfans seit Jahren die Lachtränen in die Augen schießen lässt: »Diese zweite Liga ist im Vorfeld als stärkste aller Zeiten benannt worden.« Genau das heißt es schließlich seit Beginn der menschlichen Aufzeichnungen in jedem Sommer. Für die Spielzeit 2019/2020 sollte man sich vielleicht eine andere Formulierung überlegen, irgendeine Steigerungsform von »langweilig« bietet sich angesichts des Stuttgarter 40-Millionen-Etats an. Wer am Freitagabend sah, wie dominant die Schwaben gegen Mitabsteiger Hannover spielten, kann sich jedenfalls nicht vorstellen, dass da viel anbrennt.

