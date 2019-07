In der Kreisgeschäftsstelle der Linkspartei in der Neuruppiner Schinkelstraße 13 sind am Eingang 54 Kartons aufgestapelt. Jeder Karton enthält 1000 Flugblätter zur Brandenburger Landtagswahl am 1. September. Vorgestellt werden mit diesen Flugblättern, die noch verteilt werden müssen, die hiesigen Direktkandidaten Ronny Kretschmer und Dieter Groß.

Die beiden Männer sitzen daneben am Tisch. Heute geht es aber nicht in erster Linie um sie und um ihre Wahlkreise. Heute geht es ums Ganze. Denn die Spitzenkandidaten der Linkspartei, Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter, sind gekommen. Auf ihrer »Ums-Ganze-Tour« sind sie schon ein paar Tage lang im Bundesland unterwegs, besuchten bereits ein Pflegeheim, Museen und eine kommunale Wohnungsgesellschaft. Zu Beginn fielen einige Termine kurzfristig aus. Deshalb wurde die Station in Neuruppin als offizieller Start der Tour ausgegeben, die holperig begann, doch hier prima läuft. Los geht es ...