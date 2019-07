Das 23. Kleinkunstfestival »Grenzgänger« der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) lädt in diesem Jahr wieder zu zahlreichen Veranstaltungen in Kirchen und Pfarrhäusern in Sachsen-Anhalt und Thüringen ein. Das Festival startet am Donnerstag und wartet bis zum 31. Oktober unter anderem mit musikalischen Lesungen, Puppenspiel, Kabarett und Theater auf, wie die EKM mitteilte. Anliegen des Festivals sei die Förderung des Bewusstsein für ideelle Werte. epd/nd