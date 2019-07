Maren Meinert findet ihre Ausbootung durch den Deutschen Fußball-Bund falsch. Foto: imago images/Peter Hartenfelser

Dass sich Martina Voss-Tecklenburg recht gut verkaufen kann, war in diesem Jahr beim Amateurkongress des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Kassel offensichtlich. Die Bundestrainerin saß gemeinsam mit Bundestrainer Joachim Löw in einer Talkrunde, um über Vita, Vorstellungen und Visionen zu sprechen. Mit ihrer offenen und mitreißenden Art heimste die Powerfrau vom Niederrhein viele Sympathien ein.

Vielleicht haben die guten Erinnerungen geholfen, dass die 51-Jährige nun erneut vor großem Fachpublikum in Kassel redet. Der seit Montag laufende Internationale Trainerkongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer wird mit dem Gespräch der Bundestrainerin am heutigen Mittwoch beworben. Auch, um ihre bislang nur angerissene Analyse zum vorzeitigen WM-Aus der deutschen Fußballerinnen zu vertiefen. Zuvor wird ihr direkter Vorgesetzter, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften Joti Chatzialexiou, über »Herausforderungen und Chancen im deutsc...