Grenzturm Katharinenberg, Thüringen Foto: imago stock&people

»Jetzt oder nie!« Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) sieht 30 Jahre nach dem Mauerfall die einmalige historische Chance, dass sich Deutschland ein ganz besonderes Einheitsdenkmal schafft: Ein Nationales Naturmonument »Grünes Band« entlang des ehemaligen Todesstreifens an der innerdeutschen Grenze von Hof in Bayern bis Lübeck in Schleswig-Holstein - fast 1400 Kilometer durch Deutschland. Doch nicht alle denken wie Siegesmund.

Beim Grünen Band handelt es sich um eine Kette verschiedener Biotope mit insgesamt 1200 bedrohten Tier- und Pflanzenarten, aber auch um den vielerorts noch erhaltenen Kolonnenweg sowie die Wachtürme der DDR-Grenzposten. Ein Naturrefugium, eine »Brücke zwischen den Bundesländern« und ein Erinnerungsort an die deutsche Teilung und ihre Opfer. »Das wäre doch das Denkmal«, findet die Grünen-Politikerin.

Doch mancherorts gibt es gegen das Projekt Naturmonument, das auch vielen Naturschützern eine Herzenss...