Foto: Alamy/Andriy Popov

Berlin. Ein Dach überm Kopf finden Hunderttausende Menschen in der Bundesrepublik nicht in den eigenen, sondern den vier Wänden anderer: von Familie, Freunden, Bekannten, privaten und staatlichen Einrichtungen. Zehntausende kommen nicht einmal dort unter. Wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe am Dienstag mitteilte, waren 2017 insgesamt 650 000 Menschen ohne Wohnung, etwa 48 000 lebten auf der Straße.

Geschätzt, denn bundesweite Erhebungen zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit gibt es nicht. Entsprechende Forderungen de...