Problem gelöst? Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Kurz vor dem Start des kostenlosen Mittagessens für alle Berliner Grundschüler warnt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vor erheblichen Problemen bei der Umsetzung. Viele Schulen seien auf das neue Angebot nicht vorbereitet, sagte die GEW-Landesvorsitzende Doreen Siebernik. Die räumlichen und personellen Voraussetzungen seien nicht an allen Schulen vorhanden. »An diversen Schulstandorten wird es beim Essen nicht um mehr Qualität gehen, sondern um das Motto ›satt und sauber‹«, so Siebernik. In manchen Schulen werde es zwischen 11 und 14 Uhr sechs Essensdurchgänge geben. Das bedeute für die Kinder dann: »Schnell essen und aufstehen, weil die nächsten schon warten.«

Weil die Zahl der Schüler beim Mittagessen an manchen Schulen stark steige, sich womöglich...