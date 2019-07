Foto: AFP/Alex Halada

Über Jahre haftete Sebastian Kurz der Ruf des politischen Wunderkindes an. Im Wiener Wahlkampf 2010 fuhr der damals 24-Jährige mit einem »Geil-o-Mobil« durch die Stadt, ein Jahr später war er bereits Staatssekretär für Integration. Seitdem arbeitete er an seinem Weg nach oben - und an seinem rechten Profil. Mit seiner Hetze gegen Flüchtlinge, Muslime und Linke stieg Kurz zu einem der populärsten Politiker des Lande...