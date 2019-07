Seit mehr als 70 Jahren wird in der Grafschaft Bentheim Erdöl gefördert. Foto: dpa/Friso Gentsch

»Wintershall Dea übernimmt Verantwortung«, steht auf der Homepage des größten deutschen Erdöl- und Erdgasproduzenten. »Für Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft.« Verantwortung müsste der Konzern jetzt in Emlichheim im niedersächsischen Kreis Grafschaft Bentheim übernehmen. Dort wird seit 1943 Erdöl gewonnen. Wintershall Dea betreibt derzeit 93 aktive Bohrungen. Durch das Bohrloch Em 132 sind aus einem korrodierten Rohr in den vergangenen vier Jahren zwischen 140 000 und 220 000 Kubikmeter giftiges Wasser ins Erdreich gelaufen, wie das Wirtschaftsministerium in Hannover mitteilte.

Das sogenannte Lagerstättenwasser enthält offiziellen Angaben zufolge gelöste Salze, Reste von Kohlenwasserstoffen und geringe Menggen Schwermetall. Die kontaminierte Flüssigkeit hat auch das Grundwasser erreicht. Trinkwasser wird an dieser Stelle angeblich aber nicht entnommen.

Zweites Rohr beschädigt

Dem Landkreis zufolge ist wahrscheinlich auch...