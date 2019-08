Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus Raed Saleh im Interview mit "nd". Foto: nd/Ulli Winkler

In dieser Woche sind die neuen finanziellen Entlastungen für Eltern in Kraft getreten. Das beitragsfreie Schulessen kommt, das kostenfreie Schülerticket gibt es ...

... es kommt noch viel mehr. Seit dem 1. August gibt es zum Beispiel keine Hortgebühren mehr für die erste und zweite Klasse. An der Vision von der bezahlbaren Stadt arbeiten die SPD und ich bereits seit Jahren.

Aber es gibt doch auch gut verdienende Eltern in Berlin. Muss die Politik diese Familien ebenfalls entlasten?

Die Frage ist doch, ob Bildung etwas kosten darf. Ich möchte in Berlin eine gute Bildung haben – gebührenfrei für alle. Natürlich will ich damit auch die hart arbeitende Mittelschicht entlasten. Ich möchte, dass am Ende mehr Geld übrig bleibt im Portemonnaie der Leute. Das ist ein ursozialdemokratischer Traum.

Ein Traum, der viel Geld kostet. Wäre es nicht wichtiger, den Mangel an 20 000 Schulplätzen zu beheben, der offenbar bevorsteht?

Man darf...