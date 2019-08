Auf Fliegengewichtler Salah Ibrahim (r.) ruhen große Hoffnungen im deutschen Amateurboxsport. Foto: imago images/Holger John

Wegen der »Finals Berlin« treten die Boxer ein halbes Jahr früher zu ihren Meisterschaften an. Probleme nehmen sie dafür in kauf. Und bald heißt es: Amateure gegen Profis.

Von Manfred Hönel

Im altehrwürdigen Kuppelsaal im Haus des Sports auf dem Olympiagelände in Berlin wurde das mit Spannung erwartete neue Format von den Boxern eröffnet: »Finals Berlin« - Deutsche Meisterschaften in zehn Sportarten in einer Stadt. Und die Faustkämpfer sind schon jetzt zufrieden. »Wir Boxer sind hier gut aufgehoben. Schon bei den fast 80 Vorkämpfen von Dienstag bis Donnerstag herrschte beste Stimmung. Es hat sich herumgesprochen, dass wir gutes Boxen bieten, denn unsere Finals sind fast ausverkauft«, sagte der Präsident des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV), Jürgen Kyas.

Auch vom Veranstaltungsort ist Kyas begeistert. Unter der olympischen Kuppel ermittelt der Boxsport bei den Männern in neun und bei den Frauen in sechs Gewichtsklassen seine nationalen M...