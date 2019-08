Wuppertal. Wuppertal hat seine Schwebebahn wieder: Nach achteinhalb Monaten Zwangspause haben die Hängezüge am Donnerstag den Betrieb wieder aufgenommen. Um 5.12 Uhr verließ die erste Bahn den Bahnhof Vohwinkel. »Wuppertal hängt an seiner Schwebebahn«, sagte Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD). Sie sei nicht nur das wichtigste Verkehrsmittel der Stadt »und unser weltbekanntes Wahrzeichen«. »Die Schwebebahn ist auch ein Teil unseres Wuppertaler Lebensgefühls. Alle haben sie vermisst und den Neustart herbeigesehnt. Für Wuppertal ist es das Comeback des Jahres.« Foto: Im November war eine Stromschiene auf mehreren Hundert Metern Länge vom Trägergerüst abgestürzt. Es wurde niemand verletzt, doch der Betrieb auf der 13,3-Kilometer-Trasse wurde eingestellt. Laut den Stadtwerken wurden mehrere Sicherungen eingebaut. Als Ersatz setzte die Stadt Busse ein, doch die sind lange nicht so schnell, da die Bahn rote Ampeln und Staus einfach überfliegen kann. Täglich nutzen 82 000 Menschen die in der Kaiserzeit errichtete Hängebahn. Doch nicht alle Wuppertaler fahren Schwebebahn: Ali Hamady (51) bekannte: »Ich bin nie Schwebebahn gefahren, sondern fahre seit meinem 18. Lebensjahr mit dem Auto. Aber ich freue mich für die anderen.« dpa/nd Foto: dpa/Oliver Berg

