Wenn man der Bundesregierung glaubt, war der Donnerstag ein guter Tag im Kampf gegen Kinderarmut. Denn zum 1. August ist das neue Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Kraft getreten, das »konkret Kindern in Familien mit niedrigen Einkommen« helfen soll, so Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Nur wenige Hunderte Meter vom Bundestag entfernt, bekommt man am selben Tag eine ganz andere Geschichte zu hören. »Arme Kinder werden ärmer und immer weiter abgehängt«, sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Er stellte die Ergebnisse einer Untersuchung zu ungleichen Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen in armen, durchschnittlichen und wohlhabenden Familien vor. Grundlage der Erhebung waren Daten der repräsentativen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe.

Die Ergebnisse sind drastisch: Die ärmsten zehn Prozent aller Haushalte in Deutschland mit Kindern hatten 2013 im Schnitt nur 1550 Euro zur ...