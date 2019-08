Schwester Beate im Jahr 2005 bei Rentner Werner Brudel Foto: dpa/Patrick Pleul

Erst vier einzelne Pflegeunternehmen in Bernau, Senftenberg, Spremberg und Teltow zahlen Tariflöhne. Jetzt zieht der Landesverband der Volkssolidarität nach. Alle 1100 Mitarbeiter erhalten ab 1. Oktober den Tariflohn. Es sei der erste große Wohlfahrtsverband in Brandenburg, der das flächendeckend macht, erklärte der Verbandsratvorsitzende Bernd Niederland am Donnerstag.

Vorausgegangen waren mehrere Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und Verhandlungen mit der Krankenkasse AOK über die Vergütung der ambulanten Pflege. Die Einigung mit der AOK ermöglichte den Durchbruch beim Tarif. Denn die Vergütung steigt um rund 33 Prozent. Das eröffnet einen finanziellen Spielraum. »Wir erhoffen uns davon einen Attraktivitätsschub für die Volkssolidarität. Bessere Bezahlung ist die entscheidende Größe, wenn man dem Fachkräftemangel begegnen will«, sagte Niederland. AOK-Vorstand Frank Michalak begrüßte die nach seiner Einschätzung künfti...