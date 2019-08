Aus dem Hut gezaubert, wirkt der Mythos vom »Rechtsbruch« bis in bürgerliche Milieus hinein. Foto: Adobe Stock

Wer sind »die Zauberlehrlinge« in der Flüchtlingsgeschichte?

Stephan Detjen: Die Zauberlehrlinge sind Politiker, Juristen und Journalisten, die seit dem Spätsommer 2015 die These in die Welt gesetzt haben, die Bundesregierung habe mit ihrer damaligen Entscheidung, die in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge aufzunehmen, das Recht gebrochen. Wirkmacht entfaltete diese Behauptung vor allem am rechten Rand der Gesellschaft.

Maximilian Steinbeis: Das Buch ist ein Lehrstück. Es zeigt am Beispiel der Diskussion um die Flüchtlingspolitik, wie rechtliche Argumente wirken, wenn sie leichtfertig verwendet werden, um Stimmung zu machen oder kurzfristige politische Gewinne einzustreichen. Am Ende zahlen wir alle den Preis dafür, weil der Rechtsstaat Schaden nimmt.

Hochrangige konservative Juristen haben mit Äußerungen und Gutachten die These vom Rechtsbruch befeuert. Was kritisieren Sie an deren Positionen?

Steinbeis: Wir kritisiere...