Nach Ankunft des jüngsten Versorgungsfluges eines russischen Progress-Raumschiffs am Donnerstag sind derzeit drei verschiedene Frachtkapseln und zwei Sojus-Raumschiffe für die Mannschaft an der Internationalen Raumstation ISS angekoppelt. Während die Progresskapseln eigenständig andocken können, musste der am vorigen Wochenende angekommene Frachter »Dragon« (Drachen) der Betreiberfirma SpaceX ebenso wie der bereits früher gestartete Frachter »Cygnus« von Northrop Grumman mit Hilfe des Roboterarms der Station herangezogen und angedockt werden. Der Progress-Flug war der zweite auf einer verkürzten Flugbahn, die künftig auch bei Mannschaftstransporten zur ISS genutzt werden soll. dpa/nd