Selbst das vergleichsweise kleine Projekt, die vollkommen entglittene Verkehrslenkung Berlin wieder vollständig in die Senatsverkehrsverwaltung zu integrieren, soll nun statt wie ursprünglich angekündigt Ende diesen Jahres frühestens Mitte 2020 gelingen. Und ohne die ändert sich auf Berlins Hauptstraßen nichts. Gar nicht zu reden von fehlenden Planungs- und Baukapazitäten für mehr Tramgleise und Fahrradwege und weniger Autospuren in der Stadt.

Als »Gamechanger« bezeichnet Klimasenatorin Regine Günther (Grüne) die Fridays-for-Future-Bewegung. Diese hätte »ein Fenster geöffnet, in dem wir politisch handeln können«, so die Senatorin. Eile ist geboten, nicht nur, weil sich diese Fenster auch wieder schließen können. Doch wie die erheblichen Mittel aufgebracht werden sollen, um ohne soziale und volkswirtschaftliche Verwerfungen die nötigen Investitionen zu stemmen, ist nach wie vor unklar. Allein für den massiven Ausbau des Nahverkehrs wird sehr viel Geld benötigt.

Nicolas Šustr zweifelt an der Umsetzbarkeit der Klimapläne

