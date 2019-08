Fridays For Future wünschen sich Unterstützung von Erwachsenen. Foto: Paul Zinken/dpa

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Aufruf der Schüler zum Klimastreik bei den eigentlich für Arbeitsniederlegungen Zuständigen - den Gewerkschaften - landet. In Schweden hat Greta Thunberg für den 27. September »alle Erwachsenen« zu einem Generalstreik aufgerufen. Auf Seiten der schwedischen Gewerkschaften ist das Echo verhalten, aber die Idee wurde von der »Fridays for Future«-Bewegung weitergetragen und so richtet auch der deutsche Ableger seinen Aufruf zum nächsten weltweiten Klimastreik am 20. September »an jede Generation« - »an Kolleg*innen und Arbeitgeber*innen, an Eltern und Nachbar*innen, an Kolleg*innen und Angestellte, an Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen, Sportler*innen und Arbeitssuchende, Kreative und Auszubildende - an alle«. Gewerkschaften wurden lokal angeschrieben und eingeladen, sich der Bewegung anzuschließen und sind spätestens jetzt zur Positionierung gezwungen.

Die »Erwachsenen« stehen n...