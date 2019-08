Moskau. Russische Polizeikräfte haben bei einer weiteren friedlichen Protestaktion der Opposition für faire und freie Wahlen in Moskau erneut Hunderte Menschen festgenommen. Die Uniformierten zwängten Dutzende Menschen in Polizeibusse. Das Innenministerium sprach von rund 600 Festnahmen und 1500 Teilnehmern der als Spaziergang deklarierten Aktion. Dem Bürgerrechtsportal OWD-Info zufolge kamen 828 Menschen in Gewahrsam.

Unter den Festgenommenen war auch die bekannte Antikorruptionskämpferin Ljubow Sobol. Sie wurde von der Polizei in einem Taxi abgefangen, mit dem sie zur Demonstration wollte. Sobol ist seit Tagen im Hungerstreik. Sie gehört zum Team des inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der seit Ende Juli eine 30-tägige Arreststrafe absitzt. Die Behörden hatten Sobol vor einer Teilnahme an den Kundgebungen gewarnt. Die Juristin...