Dennoch werde in den Tageszeitungen eine nachhaltige urbane Mobilität nur fragmentarisch thematisiert, kritisierte das Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS). Zum Auto würden kaum Alternativen aufgezeigt. Klimaschutz sei überraschend selten zum Thema im Zusammenhang mit Mobilität gemacht worden, betonte Studienautorin Theresa Kallenbach: »In neun von zehn Artikeln kam Klimaschutz gar nicht vor, wenn, dann lediglich als Schlagwort und ohne auf konkrete klimapolitische Maßnahmen im Verkehrsbereich einzugehen.«

Der Verkehr verursache knapp ein Fünftel der Treibhausgasemissionen in Deutschland, hieß es. Zu den Klimaschutzzielen Deutschlands zähle, die Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 um bis zu 42 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Rund 95 Prozent der Verkehrsemissionen stammten aus dem Straßenverkehr, der zu 76 Prozent aus privat motorisiertem Individualverkehr bestehe. Zwar hätten sich die Emissionen pro zurückgelegtem Kilometer seit den 90er Jahren verringert. Die zurückgelegten Kilometer seien jedoch seit den 50er Jahren um ein Zehnfaches gestiegen.

Potsdam. Deutsche Tageszeitungen thematisieren einer Studie zufolge nur selten Möglichkeiten einer Verkehrswende. Statt nachhaltige Mobilitätsformen zu skizzieren und den Zusammenhang von Klimaschutz und Mobilität aufzugreifen, halte sich das Bild der »autogerechten Stadt«, teilte das Potsdamer IASS-Institut für Nachhaltigkeitsforschung am Montag mit. Für die Studie untersuchte des IASS 75 ausgewählte Artikel zum Thema Mobilität aus sechs auflagenstarken Tageszeitungen, die zwischen November 2017 und November 2018 erschienen sind.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

LINKEN-Chef: «Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben.»

Initiativen, Privatpersonen und Regierungsvertreter pflanzen über 350 Millionen Setzlinge in 12 Stunden

Nachdem zwei Männer türkischstämmige Kollegen per Whatsapp mit rassistischen Nachrichten beleidigten, greift der Autohersteller durch

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!