Kabelsalat im Terminal des Hauptstadtflughafens BER, zu sehen in einer Aufnahme aus dem Jahr 2015. Foto: dpa/Patrick Pleul

Es ist schon eine besondere Situation, dass neuerdings vom künftigen Haupstadtflughafen BER in Schönefeld vergleichsweise gute Nachrichten in Folge kommen. Nach dem offiziellen Start der sogenannten Wirk-Prinzip-Prüfung (WPP) - jener entscheidenden Serie von Verbundtests aller sicherheitsrelevanten Anlagen im Hauptterminalgebäude - hatte man ja am Dienstag vergangener Woche am Erweiterungsbau T2 Richtfest gefeiert. Auch jetzt am Montag, bei der außerplanmäßigen Sitzung des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft, hielt sich die gute Stimmung. Launig wurde bereits verkündet, dass man Ende 2019 interessierte Bürger dazu aufrufen werde, sich als Komparsen für die im Sommer 2020 beginnenden Testläufe am BER zu melden. Benötigt werden rund 20 000 Personen, die dann Fluggäste mit oder ohne Gepäck spielen, um die Abfertigung zu proben.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft des Aufsichtsrats stand aber, wie der Vorsitzende Rainer Bretschneider im An...