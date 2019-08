Pkw-Verkaufsangebot per online muss Kaufpreis korrekt ausweisen. Foto: imago images/R. Wölk

Das geht aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln (Az. 6 U 179/18) hervor, auf die die Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (DAH) hinweist.

Im verhandelten Fall bot ein Autohändler einen Neuwagen online zum Preis von 12 490 Euro an. Erst nach mehrmaligem Herunterscrollen auf der Seite wurden Kunden unter dem Punkt »Weiteres« darüber informiert, dass erst ein Altfahrzeug in Zahlung gegeben werden müsse, um das Neufahrzeug so günstig wie a...