Der BGH bestätigte nunmehr die Freisprüche zweier Ärzte der Landgerichte Berlin und Hamburg. Im Berliner Fall hatte der Hausarzt Christoph T. einer langjährigen, damals 44-jährigen Patientin ein Schlafmittel in tödlicher Dosis verschrieben. Die seit ihrem 16. Lebensjahr schwer, aber nicht lebensbedrohlich Kranke nahm das Mittel ein. Der Arzt besuchte sie an drei darauffolgenden Tagen, leitete aber bis zum Eintritt des Todes keine lebensrettenden Maßnahmen ein. Das Berliner Landgericht sprach den Arzt vom Vorwurf der Tötung auf Verlangen durch Unterlassen frei. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Revision beim BGH, die nun verworfen wurde.

Seit dessen Inkrafttreten können Menschen notariell festlegen, ob in Fällen, in denen sie selbst nicht mehr entscheiden können, Maßnahmen zur Rettung ihres Lebens ergriffen werden sollen oder nicht. Ist diese Verfügung korrekt verfasst, dürfen Ärzte sich nicht über den Patientenwillen hinwegsetzen.

Mit dieser Entscheidung des fünften Senats des BGH vom 3. Juli 2019 (Az. 5 StR 132/18 und Az. 5 StR 393/18) wurde das Selbstbestimmungsrecht sterbewilliger Patienten gestärkt. Ärzte, die Selbsttötungen begleiten, könnten sich nur dann strafbar machen, wenn ihre Patienten nicht in der Lage seien, sich einen »freiverantwortlichen Selbsttötungswillen« zu bilden, so der BGH. Zudem müssten die Ärzte keine Rettungsmaßnahmen ergreifen, wenn sie damit gegen das Selbstbestimmungsrecht der Sterbewilligen verstießen.

