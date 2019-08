Norbert Dickel und Patrick Owomoyela werden vorerst keine Spiele mehr im BVB-TV und dem NetRadio von Borussia Dortmund kommentieren. »Beide bekommen eine Denkpause«, bestätigte ein Vereinssprecher am Dienstag einen Bericht der »Bild«-Zeitung. Die beiden ehemaligen Profis des Fußball-Bundesligisten hatten sich bei einer Live-Übertragung des Dortmunder Testspiels gegen Udinese Calcio am 27. Juli in Altach (Österreich) heftige verbale Entgleisungen geleistet. Sie waren dafür vom Verein noch im Trainingslager von Bad Ragaz (Schweiz) sanktioniert worden, hieß es vom Klub.

Mehrfach war bei der Übertragung der Begriff »Itaker« gefall...