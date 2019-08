Sebastian Everding steht an seinem Witzeautomaten. Foto: dpa/Guido Kirchner

Lachen ist gesund - und kann auch schon mal einen kleinen Centbetrag kosten. In Dortmund spuckt ein umfunktionierter Kaugummiautomat Gags und Scherzfragen aus. »Ich will ein bisschen Spaß und Freude unter die Leute bringen. Alle sind dauernd im Stress, man sollte sich zwischendurch auch mal auflockern«, sagt Sebastian Everding. Sein Witzeautomat will mit 20 Cent gefüttert werden. Es ist der zweite deutschlandweit, erzählt sein Betreiber. Die Idee hat Everding aus Nürnberg übernommen. Dort hatte Kabarettist Oliver Tissot 2018 den Anfang gemacht. »Er schickt mir manchmal Witzenachschub aus Nürnberg.«

Die rote Kiste an einer Hauswand mit den Aufschriften »Lachen ist die beste Medizin« und »Witze to go« hängt seit einigen Wochen. Mehr als 700 Plastikdöschen mit Gags sind schon raus. Den Kaugummiautomaten hat Everding bei Ebay ersteigert und von einer Druckerfirma neu bekleben lassen. Viele Witze fischt Everding aus dem Internet...